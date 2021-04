Após vitória sobre o Vélez, jornal argentino diz que Flamengo é time ‘cheio de monstros ilustres e conhecidos até na Europa’

O jornal Olé, da Argentina, encheu o Flamengo de elogios após a vitória por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, nesta terça-feira, em Buenos Aires, pela 1ª rodada da Conmebol Libertadores.

Na opinião do diário, a equipe da casa “não soube e não conseguiu” lidar com uma equipe do porte do Fla, que é recheada de “monstros”.

“Quando você joga contra uma equipe que tem tanta experiência, tem que se cuidar, além de jogar. Quando à sua frente aparecem tantos monstros, de nomes conhecidos até na Europa, você tem qeu se cuidar. E o Vélez não soube como e não conseguiu se cuidar”, apontou.

“Em seu retorno à Libertadores depois de sete anos, o Vélez sofreu com o Flamengo e se deixou levar um golpe fatal nos momentos finais. Assim perdeu o jogo”, seguiu.

“Foi uma lição para repassar antes de ir a Quito enfrentar a LDU, na 2ª rodada da fase de grupos”, completou.

Para o veículo, o Vélez teve méritos em conseguir seus gols em meio ao domínio do Flamengo, mas ressaltou que os brasileiros dominaram a maior parte do jogo em Liniers, e inclusive poderiam ter vencido por mais.

“O Flamengo controlou a bola como a pose de campeão que o mundo conhece, e, com tantos bons jogadores, não passou tantos contratempos – inclusive, poderia ter feito até mais gols”, argumentou.

Com o resultado desta terça, a equipe comandada por Rogério Ceni já assume a liderança da chave, mandando o Vélez para a lanterna temporária.

Na quarta-feira, Unión La Calera e LDU ainda fazem o outro confronto do grupo G.