Aposta única leva prêmio de R$ 40 milhões na Mega-Sena; veja os números sorteados

Na noite deste sábado (17), foi realizado o sorteio dos prêmios das Loterias Caixa. O concurso da Mega-Sena de número 2363 teve um vencedor, que mora na cidade de São Paulo. Ele levou para casa uma quantia equivalente a R$ 40.076.100,78, sendo o único que acertou os números sorteados, que foram: 06-14-24-34-39-58.

Na quina, venceram 77 pessoas, faturando, cada uma, o valor de R$ 49.919,36. Outras 5.169 apostas foram premiadas na quadra, depositando para os ganhadores a quantia de R$ 1062,31. Os sorteios das loterias foram realizados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, e tiveram transmissão ao vivo da RedeTV! e do canal da Caixa no YouTube.









O próximo concurso, que será o de número 2364, acontece na próxima quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. Podem participar aqueles que apostarem de seis a 15 números em qualquer lotérica da Caixa até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, que também será transmitido nos mesmos canais.

só um milagre chamado mega sena na minha vida — larissa (@larissaribe_)

April 12, 2021





A aposta mínima custa R$ 4,50, dependendo de quantos números a pessoa quiser colocar no jogo. Ela tem direito a selecionar na cartelinha seis dezenas de 1 a 60. Caso a pessoa deseje apostar mais um número, o valor chega a R$ 31,50. O preço máximo de um jogo da Mega-Sena é de R$ 22.522,50.

O próximo sorteio acontecerá na quinta-feira, porque, na quarta-feira (16), é feriado no Brasil inteiro. É homenageado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado durante a Inconfidência Mineira, em 21 de abril de 1792.