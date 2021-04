Apple anuncia novidades para usuários a partir do iPhone6S

Apple libera versão iOS 14.5 nesta segunda-feira (26) para modelos a partir do iPhone 6S.

Desse modo, a atualização do software da empresa traz novidades como desbloqueio facial do iPhone por Apple Watch.

Além disso, a empresa traz melhorias para a proteção de dados os usuários, compatibilidade com os novos rastreadores AirTag, novas opções de voz para a Siri, novos emojis e correções de erros.

A atualização do telefone tem como destaque o recurso de privacidade que traz mais transparência na obtenção de dados dos usuários por apps.

A função causa polêmica entre o Facebook a Apple.

Assim, a rede social se posicionou publicamente contra o mecanismo de segurança.

Além do iOS, também são atualizados hoje o iPadOS 14.5 para iPads e o watchOS 7.4 para Apple Watch.

Apple traz mais privacidade para os usuários?

A nova política contra rastreamento da Apple obriga desenvolvedores de aplicativos a pedirem a autorização de usuários para coletar seus dados fora do aplicativo.

Dessa maneira, o recurso consiste em um pop-up de aviso que surge quando algum aplicativo quiser rastrear as atividades do usuário.

É importante lembrar que são coletadas informações como:

Localização

Históricos de pesquisas

Sites navegados para personalizar os anúncios exibidos no aplicativo

Portanto, a função de privacidade serve para proteger os dados e a privacidade dos usuários.

O Facebook é contra a nova política da Apple e alega que ela torna as publicidades genéricas e menos personalizadas.

Assim, faz diminuir as chances de atrair compradores.

Segundo a rede social, pequenas empresas que dependem de anúncios acabam prejudicadas, tornando a internet mais cara.

Isso ocorre, pois aplicativos de graça precisam de publicidade para manter a gratuidade do serviço.

Qual a reação do mercado com novidades da Apple?

Assim, a empresa libera a versão 14.5 do iOS para iPhones esperando a melhor resposta do mercado.

A atualização traz:

Função de desbloqueio do smartphone com FaceID e notificação no Apple Watch.

Melhorias na privacidade

Novos emojis

Suporte à AirTag

O lançamento é um destaque porque chega ao mercado depois de 8 versões beta do software.

Sendo assim, além da versão para os celulares, o iPadOS 14.5 também já está disponível para download.

O desbloqueio facial é novidade, pois possibilita que o celular possa ser acessado mesmo com o usuário de máscara, com a ajuda do Watch.

Dessa forma, logo após o desbloqueio o relógio inteligente recebe uma notificação.

O novo sistema operacional é confiável?

O novo sistema operacional traz confiança, segurança e também reformula parte do controle de privacidade.

A partir de agora, o usuário precisa dar a permissão para que aplicativos ou sites de outras empresas rastreiem dados para publicidade e compartilhem com terceiros.

Além de tudo, o iOS 14.5 possui diversos novos emojis.

E inclui casais de beijando onde é possível escolher entre diversos tons de pele.

O pacote de figurinhas inclui:

Coração em chamas

Coração machucado

Mulher com barba

O sistema é apto para se comunicar com as AirTags

Quais as outras ferramentas do iOS 14.5?

A Siri não tem mais uma voz padrão e agora permite que os usuários escolham qual será a voz.

Outra novidade é a ferramenta para indicação de acidentes no Apple Maps (China e EUA).

Novas opções para classificação de lembretes (por prioridade ou deadline, por exemplo) e melhorias para a tecnologia 5G.

O usuários aguardam pelas próximas novidades da empresa.