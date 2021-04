Apple vai construir novo campus de US$ 1 bilhão nos EUA

Nesta segunda-feira (26), a Apple anunciou que vai investir US$ 1 bilhão para construir um novo campus nos Estados Unidos. A obra será no estado da Carolina do Norte, mais especificamente na cidade de Raleigh.

O objetivo do empreendimento local será fomentar a economia norte-americana em uma área que vai além do Vale do Silício e ampliar os esforços da empresa em alguns setores específicos de engenharia. Recentemente, a Maçã tem anunciado mais projetos para áreas dos EUA e está em fases finais de construção de um campus no Texas que custou o mesmo valor.

Ao todo, o novo campus deve gerar mais de 3 mil empregos para especialistas em Inteligência Artificial, aprendizado de máquina e engenharia de software. Além disso, a região foi estrategicamente selecionado para ficar próximo de instituições de ensino como a North Carolina State University a Duke University e a University of North Carolina, atraindo jovens talentos locais.

O projeto original da obra da empresa no Texas.Fonte: Apple

O vice-presidente de serviços online da Apple, Eddy Cue, é formado pela Duke, comemorou a expansão no comunicado oficial.