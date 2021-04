Aprenda como usar o BeFunky: editor de fotos para PC

Para arrumar uma foto no trabalho, para postar nas redes sociais ou por qualquer outro motivo, editores de fotos são ferramentas muito úteis, porém nem sempre os softwares são intuitivos, e alguns podem até mesmo desestimular uma pessoa que não está acostumada com os inúmeros recursos. Isso sem falar no valor elevado para manter uma assinatura. Por isso, esses softwares são mais recomendados para uso profissional.

Mas e como fica quem só quer fazer um ajuste mais simples? É aí que entra o BeFunky. Além de ser muito simples de usar, a versão gratuita resolve a maior parte dos problemas de fotos. Caso você precise de alguns recursos Plus, ele é muito mais acessível do que o Photoshop ou o Luminar, por exemplo.

Como funciona o BeFunky

Quando você acessa o BeFunky pela primeira vez, encontra três opções disponíveis: editar fotos, criar colagens e criar um design. Começaremos pela edição de fotos, que é a opção que oferece os principais recursos.

Nessa opção, tudo o que você pode fazer de edição está localizado à esquerda da tela. Cada menu conta com algumas ferramentas que basicamente permitem controlar a intensidade de cada efeito.

O menu sempre aparecerá no canto esquerdo da tela, com as ferramentas disponíveis.Fonte: BeFunky

Por exemplo, no menu editar, há ferramentas como “Cortar”, “Redimensionar” e “Girar”. Os itens com uma estrela alaranjada são exclusivos da versão Plus. É possível testá-los, porém não existe a opção de salvar as imagens. Para evitar que os usuários façam prints, o site coloca um selo na imagem.

Uma vez selecionado o menu desejado, você escolhe qual ferramenta vai usar.Fonte: BeFunky

Caso queira mexer na exposição da imagem, por exemplo, você tem acesso a controles de “Brilho”, “Contraste”, “Destaques” e “Sombras”. Com isso, pode corrigir fotos que estão muito escuras ou que ficaram muito estouradas.

Cada ferramenta conta com parâmetros para ajuste e edição de imagens.Fonte: BeFunky

Para facilitar ainda mais o fluxo de edição das imagens, os menus e as ferramentas do BeFunky seguem uma ordem lógica de edição e tratamento. A ideia é que o usuário siga esse fluxo, pulando as etapas desnecessárias. Após terminar o trabalho, basta salvar a imagem e utilizá-la onde quiser.

Como fazer colagem de fotos no BeFunky

A colagem permite criar um mosaico com diferentes layouts. Os menus e as ferramentas funcionam da mesma maneira que na edição de fotos. Depois de adicionar as imagens do mosaico, é possível arrastá-las até o local desejado na colagem.

É possível alterar o tamanho, mudar de posição e fazer alguns ajustes como girar a imagem conforme a necessidade.

Basta adicionar as fotos e arrastá-las ao seu mosaico.Fonte: BeFunky

Também é possível personalizar o tamanho e a cor do espaçamento entre as imagens, assim como o tamanho geral do layout, a partir do menu “Personalizar”.

Você pode alterar os detalhes do mosaico pelo menu “Personalizar”.Fonte: BeFunky

Assim como na edição de imagens, alguns recursos são exclusivos para a versão Plus, porém é possível contornar esse problema. Isso porque, como o site dá liberdade para adicionar novas imagens, é possível criar layouts personalizados conforme as necessidades. Basta arrastar a imagem para o local onde deseja colocá-la e configurar o tamanho da célula de acordo com o interesse.

Depois é só deixar a criatividade fluir e criar o mosaico do jeito que achar melhor.Fonte: BeFunky

Após ter concluído a colagem, basta salvar a foto ou exportá-la para alguma rede social.

Design gráfico

Esse recurso permite criar cartões, imagens publicitárias ou design para usar em redes sociais. A primeira coisa a fazer é escolher o template desejado no menu “Modelos”, com opções prontas nas quais pode-se alterar o texto e as cores das letras e do fundo.

Templates já vêm nos parâmetros específicos para cada necessidade.Fonte: BeFunky

É uma ferramenta muito útil para usar em posts de Instagram ou Facebook, por exemplo. Vale lembrar que alguns templates também são exclusivos da versão Plus, porém a maioria está disponível para uso gratuito.

Depois de escolher o template, você pode arrastar novas imagens, mudar o texto e personalizar como quiser.Fonte: BeFunky

BeFunky Plus

E se você precisar dos recursos para a versão paga? Nesse caso, existem duas opções de assinatura. A mensal custa US$ 8,99 (cerca de R$ 45 na cotação atual) e o plano anual sai por US$ 59,88 (cerca de R$ 340 na cotação atual). Em ambos os casos são liberados recursos como remover objetos das imagens, trabalhar com mais de uma imagem ao mesmo tempo na edição de fotos, remover o fundo da imagem, entre outras ferramentas.