Apresentador do ‘Globo Esporte’ revela grave estado de saúde após internação por Covid-19

O apresentador do “Globo Esporte” da Bahia, Danilo Ribeiro, fez sua primeira publicação desde que testou positivo para Covid-19, em março. Internado e precisando de aparelhos para respirar, o jornalista chegou a ter metade dos pulmões abatidos pela doença. Ainda sob cuidados médicos, ele revelou que seu quadro é grave, mas, tem se mantido estável no últimos dias.

+ Saiba a tabela de classificação do Baianão 2021

O apresentador da Bahia havia testado positivo para a doença no último dia 25 de março. Desde então, ele foi internado na capital no Hospital Português quatro dias após seus exames demonstrarem que 50% de seus pulmões estavam comprometidos pela Covid-19. Nesta quinta-feira, Danilo segue internado em Salvador, mas tranquilizou os fãs.

– Estou num leito de enfermaria fazendo uso do oxigênio para controlar a saturação. Situação clínica que inspira cuidados, porém, estável. Agradeço às inúmeras mensagens de apoio e quero dizer que logo, logo, com fé em Deus, estarei de volta ao convívio de vocês! – digitou ele no Instagram.

A publicação acabou sendo inundada por amor e carinho de amigos e fãs do apresentador. Jornalistas como André Gallindo e Tiago Medeiros, apresentador do “GE” em Pernambuco, se solidarizaram e acalmaram o colega. Muitos torcedores também deixaram palavras de amor ao comunicador.