Apresentadora da Vasco TV congratula título do Flamengo, recebe críticas e se desculpa

A apresentadora do VascoTV Vanessa Riche sofreu críticas neste domingo (11) após parabenizar o bicampeonato da Supercopa do Brasil do Flamengo. A jornalista afirmou ser torcedora do Vasco, se desculpou aos que “interpretaram mal” seu tuíte e disse que sempre irá parabenizar o campeão por ser uma amante do esporte.

– Por quase 20 anos eu mantive o meu time do coração em segredo e sempre foi um hábito “desligar a chave” torcedora por conta da isenção profissional. Agora que também estou na VascoTV, e posso falar do meu amor pelo Vasco, estou me adaptando a ter esse contato muito próximo com a paixão dos nossos torcedores meus perfis – disse a apresentadora em um comunicado.

– Peço desculpas aos que interpretaram mal o meu tweet, sempre falei de futebol e não deixarei de falar, mas entendi o ponto sobre a rivalidade – concluiu Vanessa Riche.

Comunicado que Vanessa Riche publicou em seu Twitter (Reprodução / Twitter Vanessa Riche)

As reclamações começaram quando a jornalista publicou um tuíte felicitando o Flamengo, rival do Vasco, pela conquista da Supercopa do Brasil. “Parabéns Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil”, dizia a postagem de Vanessa Riche. Alguns internautas não gostaram da mensagem da apresentadora e questionaram o porquê do apoio ao rival.

Ela, então, fez mais duas postagens falando sobre os ataques que recebeu e que sempre foi torcedora do Vasco, antes de publicar o comunicado. Riche afirmou que sempre trabalhou com isenção e este era um “pilar de sua credibilidade”.

Veja abaixo todas as publicações originais de Vanessa Riche.

Aos que adoram um mimi! Sou jornalista há 28 anos e sempre trabalhei com isenção ! Esse é o pilar da minha credibilidade! Sou @VascodaGama com orgulho! Mas amante do esporte! Então sempre vou parabenizar o campeão em qualquer competição! Mas aqui é Vascooo! — Vanessa Riche (@vanessariche) April 11, 2021

Já se perguntaram porque os jornalistas escondem o time do coração? Por reações como essas que vcs tiveram! Nunca vou deixar de ser @VascodaGama Mas sou profissional e amanhã estarei no ar na #radioglobo para falar dos 4 times do Rio! #isencao — Vanessa Riche (@vanessariche) April 11, 2021