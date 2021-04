Apressadinho: filho de repórter nasce na ambulância

Nesta quarta-feira, o jornalista Pedro Vedova surpreendeu a internet ao falar sobre o nascimento de seu filho caçula Antônio. O pequeno não esperou que os pais chegassem até o hospital e nasceu em uma ambulância nas ruas de Londres, onde vive a família.

“Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital”, escreveu na legenda da foto postada no Instagram.

Pedro também aproveitou para falar sobre o parto da esposa: “O parto normal foi surreal. Minha mulher – pronta, conectada e empoderada – tinha o caos sob controle. No fundo, sabíamos que era só pressa do Antonio de distribuir amor no mundo”.

Colegas de profissão encheram a publicação de mensagens. “Já nasceu com história pra contar! Parabéns pra família!”, escreveu Ana Paula Araújo. “Coisa mais linda!!!! O neném, a história, esse texto!!”, parabenizou Rita Batista.

Confira a foto: