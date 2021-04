aprovados desistem e órgão faz novas convocações

Alguns dos aprovados no último edital do concurso AGU (Advocacia Geral da União), publicado em 2018, desistiram de assumir o cargo e, por isso, o órgão divulgou novas convocações nesta segunda-feira (12/4) por meio do Diário Oficial da União.

De acordo com o documento, quatro analistas técnico-administrativos desistiram de ocupar a função, enquanto dois analistas técnico-administrativos e um técnico em comunicação social foram nomeados. Veja detalhes abaixo:

Concurso AGU novas nomeações

Os novos convocados foram aprovados em 7º, 13º e 14º lugares na lista geral. A lista completa dos candidatos nomeados e desistentes pode ser conferida clicando neste link.

Agora as notícias mais quentes do mundo dos concursos também podem ser acompanhadas no instagram do Direção News. Basta clicar aqui e acompanhar nossas atualizações diariamente! CLIQUE AQUI E SIGA AGORA MESMO!

Concurso AGU: novo concurso para advogado solicitado

A Advocacia Geral da União solicitou a realização de um novo concurso para o cargo de advogado e procurador federal (concurso AGU). A solicitação prevê o preenchimento de 200 vagas, sendo 100 oportunidades para cada um dos cargos.

No entanto, a solicitação é bem menor do que a real necessidade do órgão, o que poderá resultar em um grande número de nomeações.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos obteve acesso ao documento encaminhado pela comissão técnica ao advogado-geral da união onde é apontada a vacância de 621 cargos na carreira, o que corresponde a 26% do total de vagas. Veja aqui!

Concurso AGU: último edital para área administrativa

O último concurso da AGU aconteceu em outubro de 2018, sob organização do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN.

Foram 100 vagas ofertadas, distribuídas entre sete cargos de nível superior:

Administrador: 48

Analista Técnico Administrativo: 10

Arquivista: 2

Bibliotecário: 1

Contador: 32

Técnico em Assuntos Educacionais: 2

Técnico em Comunicação Social: 5

O concurso AGU contou com 50.482 inscritos. O cargo mais concorrido foi o de Analista Técnico Administrativo com 26.472 candidatos, concorrendo a 10 vagas.

Resumo

Situação: solicitado (para advogados)

Vagas: 100 vagas solicitadas

Cargos: advogado

Remuneração: iniciais de R$ 17,3 mil

Link do último edital

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre essa carreira? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias voltadas para a área de Tribunais. Clique aqui e participe!