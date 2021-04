Arana comemora vitória do Atlético-MG e admite dificuldade: “Foi bem complicado”

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, comentou a respeito da importância da vitória do Galo por 2 a 1 sobre o América de Cali-COL nessa última terça-feira, pela Libertadores.

“Foi um jogo bem complicado, de Libertadores. Foi bem pegado, mas graças a deus saímos com bom resultado. Sabemos que temos que evoluir, mas esse é o caminho, competir até o final. Sofremos no fim, mas vamos levar como lição para o restante da competição”, disse o lateral em entrevista coletiva nessa quarta.

Arana também falou sobre as cobranças da torcida por um melhor futebol e o calendário que os clubes brasileiros estão enfrentando.

“Normal que a torcida cobre pelo elenco que a gente tem. Futebol precisa de tempo, mas no Brasil não funciona assim. O importante é vencer jogos e sugar o que tem de bom nos treinamentos. Claro que o calendário é um jogo atrás do outro mas o foco tem que ser redobrado para gente atuar em alto nível”, finalizou.

O próximo confronto do Galo será no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Tombense, fora de casa, em jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro