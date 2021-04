Arão abre o jogo e diz o que foi fundamental para Flamengo ‘voar’ com Rogério Ceni

Revigorado após um período de campo depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2020, o elenco principal do Flamengo retomou aos gramados a plenos pulmões na última segunda-feira e atropelou o Madureira por 5 a 1 em partida válida pela Taça Guanabara.

Em entrevista aos canais ESPN, o agora zagueiro Willian Arão ressaltou que o período de descanso entre o final da última temporada e o trabalho realizado por Rogerio Ceni com o elenco principal nos treinamentos foram fundamentais para que a equipe iniciasse a temporada 2021 ‘voando’.

“Nós tivemos duas semanas de treinamentos, fizemos ajustes e correções. Não temos um time perfeito, mas estamos tentando corrigir. Quando temos pré-temporada, temos tempo para ver o que tem de errado e corrigir, e foi isso o que o Rogerio Ceni fez”.

Arão ressaltou ainda que o grande pensamento do Flamengo antes e durante as partidas não é no adversário, mas sim em conseguir impor o que trabalha durante a semana nos jogos. Para o volante, essa é a melhor maneira de tentar vencer os jogos.

“É isso que a gente entende como futebol. As pessoas podem até não gostar e nos criticar por isso, mas muitas vezes a gente pensa nas nossas ideias em campo e não no adversário. A gente pensa em executar o que fizemos nos treinamentos, independentemente do adversário. Isso que é fundamental”.

O Flamengo volta aos gramados com a possibilidade de conquistar mais um título. Neste final de semana, diante do Palmeiras, em Brasília, os dois times decidem quem será o grande campeão da Supercopa do Brasil.