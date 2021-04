Arão e Filipe Luís se oferecem para jogar no gol do Flamengo, e Diego Alves brinca: ‘Volante moderno’

O Flamengo não deu chances para o Madureira. Na noite da última segunda-feira (6), com uma equipe considerada titular pelo técnico Rogerio Ceni, o Rubro-Negro atropelou por 5 a 1. O resultado coloca o Flamengo com os mesmos 19 pontos do Volta Redonda, mas à frente por conta do saldo de gols.

Bem servido em praticamente todas as posições, o elenco do time carioca parece ter ganhado duas opções para o gol. Enquanto se recuperava de dores no gramado, Diego Alves ouviu uma brincadeira de Fílipe Luis e Willian Arão.

O lateral-esquerdo pergunta ao goleiro: “Quer sair? eu vou no gol, mano”. Neste momento, ao lado de Diego Alves, Arão se coloca à disposição: “Eu também. Eu sou um bom goleiro”. Logo em seguida o volante sorri e deixa o caminho para Diego Alves cobrar após se recuperar.

O lance aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, e o Flamengo tinha realizado todas as cinco alterações, o que impediria de ter um novo goleiro para a vaga de Diego Alves caso ele não tivesse mais condições de permanecer em campo.

O goleiro brincou com os torcedores após a partida e postou o vídeo isolado em suas redes sociais chamando Arão de ‘volante moderno’ por querer também atuar como arqueiro.

Sob o comando de Ceni, Arão se tornou zagueiro ao lado de Rodrigo Caio, mudando de função na equipe titular. Com isso, Diego e Gérson compõe o meio-campo. O Flamengo volta a campo neste domingo, às 11h, em Brasília, para a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras.