Arão projeta futuro no Flamengo: “Posso chegar ainda mais longe”; defensor explicou mudança de posição com Ceni

Apesar de ter tido um desempenho questionável e abaixo do que o torcedor estava acostumado com Jorge Jesus, o Flamengo de Rogério Ceni ainda conseguiu faturar o Campeonato Brasileiro, conquistado praticamente na última rodada. Nesta temporada, a meta do Mengão é repetir os feitos de 2019 e ser o “papa títulos”.









Nesta temporada, o Fla só entrou em campo em jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Até aqui, foram oito jogos sendo seis vitórias, um empate e uma derrota. O compromisso mais importante, no entanto, está marcado para o próximo domingo (11), quando encara o Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha.

Foto: Buda Mendes/Getty Images



Campeão de quase tudo com o Rubro-Negro, inclusive da Supercopa, William Arão estão perto de alcançar a marca de 300 jogos com o manto. Em nova função sob o comando de Ceni, o zagueiro pretende continuar escrevendo história no Ninho e bater novas marcas no Mais Querido, assim o próprio disse em entrevista à ESPN.

“Acredito que ainda posso chegar ainda mais longe, tenho muitos títulos para conquistar com essa camisa. Hoje em dia é tão difícil você ver jogadores com carreiras longas em um clube e eu tô muito feliz, é um privilégio. Eu quero conquistar mais, são 290 jogos, mas eu quero alcançar 500, 800, o quanto for possível”, disse Arão, que explicou a mudança de posição.

Talvez a principal virtude do Flamengo de Ceni seja o Perde-Pressiona. Com Arão na zaga, esse conceito ganha ainda mais força, já que os jogadores avançam mais e o time consegue superioridade numérica na marcação É imprescindível que essa ideia funcione pra vencermos o Palmeiras — Andre Pandelot (@andrepandelot)

April 8, 2021





“Quando o Rogério me colocou de zagueiro, me perguntou se eu sabia alguma coisa, alguma função e eu falei que claro, porque vejo meus companheiros treinarem, converso com eles, quando eu tenho alguma dúvida, pergunto, não só para os da zaga, mas para os atacantes também”, explicou o defensor.