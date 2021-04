Árbitro de expulsão trocada em Derby volta a apitar jogo do Corinthians na Arena

O árbitro da partida entre Corinthians e São Bento, nessa sexta-feira, na Neo Química Arena, será Thiago Duarte Peixoto.

O juiz de 42 anos vai voltar a apitar um jogo do Timão, em Itaquera, depois de pouco mais de quatro anos.

O longo período sem arbitrar na casa corintiana tem uma explicação óbvia: a última vez, em 22 de fevereiro de 2017, Thiago Duarte Peixoto causou uma enorme confusão ao expulsar Gabriel, que já tinha amarelo, no lugar de Maycon, real autor da infração, mas que levaria seu primeiro cartão no jogo, durante um Derby.

Naquela oportunidade, mesmo com um jogador a menos e sem que o erro fosse corrigido, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0. Jô, no fim do clássico, marcou o gol da emocionante vitória.

Após aquele episódio, Thiago Duarte Peixoto foi suspenso por 60 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo.

Durante o julgamento, ele alegou que se confundiu e em nenhum momento foi avisado por sua equipe de auxiliares de que Gabriel não estava na jogada que resultou na apresentação do cartão vermelho.

“Se falasse, eu poderia voltar atrás ou não. Assumo que foi um erro. Não é um problema para mim (assumir). Em nenhum momento quis isso”, disse Peixoto perante ao Tribunal.

Em janeiro de 2020, quando o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas, pelo Campeonato Paulista, Thiago Duarte Peixoto quebrou o jejum sobre apitar jogos do clube do Parque São Jorge. Agora, ele voltará à Neo Química Arena.

Ao todo Peixoto já foi árbitro principal de sete jogos que tiveram a participação do Corinthians: foram quatro vitórias alvinegras, dois empates e apenas uma derrota.