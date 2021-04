Árbitro de Real Madrid x Barcelona é substituído às vésperas da partida; novo juiz já expulsou Messi e tem apenas um clássico na carreira

O clássico envolvendo Real Madrid e Barcelona, que acontece neste sábado (10), pela 30ª rodada de LaLiga, tem mais uma polêmica nas mãos: a troca da arbitragem. A Federação Espanhola de Futebol anunciou a substituição de Mateu Lahoz, originalmente colocado para apitar o clássico, por Jesús Gil Manzano.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no sábado 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. A cobertura começa já às 15h, em live com Gustavo Hofman e os ex-jogadores Edmílson e Júlio Baptista no YouTube da ESPN e nas páginas de ESPN e FOX Sports no Facebook; e na TV, a partir das 15h30, com o SportsCenter Abre o Jogo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A razão é uma lesão muscular sofrida por Lahoz durante a partida entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, válido pela ida das quartas de final da Uefa Champions League.

Gil Manzano tem um histórico mais favorável ao Real Madrid do que ao Barcelona. No total, o espanhol comandou 31 partidas do clube merengue, com 25 vitórias, três empates e apenas três derrotas.

Por outro lado, o árbitro comandou 20 partidas do Barcelona com 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

O único clássico que teve Gil Manzano no apito terminou com vitória do Real Madrid. Aconteceu na temporada 2014/15. Na oportunidade, Neymar anotou para os catalães, mas com gols de Pepe, Benzema e Cristiano Ronaldo, o Real Madrid venceu por 3 a 1.

Na atual temporada, Gil Manzano apitou ainda a decisão da Supercopa da Espanha e expulsou Lionel Messi, que recebeu o primeiro vermelho em sua carreira com a camisa do time catalão. Na oportunidade, o Atlético de Madrid venceu o Barça por 3 a 2.