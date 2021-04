árbitro termina partida um minuto antes, volta atrás e jogadores do Sevilla têm que voltar do vestiário

O Sevilla venceu o Granada por 2 a 1, neste domingo (25), pela 32ª rodada de LaLiga. E uma confusão protagonizada pelo árbitro esquentou a partida.

O juiz Ricardo de Burgos encerrou o duelo um minuto antes do que estava previsto para acabar. Houve muita reclamação por parte dos atletas do Granada sobre o tempo de acréscimo aplicado pelo próprio árbitro.

Depois de relutar muito, Ricardo de Burgos aceitou o erro e acabou retomando a partida do Campeonato Espanhol. No entanto, alguns jogadores do Sevilla já estavam no vestiário. Outros já haviam retirado até o uniforme de jogo.

Com a ordem do árbitro, os atletas retornaram ao gramado para mais um minuto. O Sevilla conseguiu segurar a vitória e saiu de campo com três pontos.

Em campo, os gols foram marcados por Rakitic, de pênalti, e Lucas Ocampos. Soldado, também de pênalti, descontou.