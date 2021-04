Arboleda abre o jogo sobre jogar na Europa e dá detalhes do seu acerto com o São Paulo: “Não pensei duas vezes”

O torcedor mais confiante não imaginaria que o São Paulo estaria jogando tão bem logo no início do trabalho de um técnico novo. Pela primeira vez comandando um time brasileiro, Hernán Crespo se adaptou rapidamente ao clube e já é possível ver o Tricolor com a cara do seu treinador. Com um futebol vibrante e marcação forte, o Soberano é destaque na temporada.









Encarando uma verdadeira maratona de jogos e indo a campo no intervalo de dois dias, o Tricolor segura as pontas e consegue os resultados de forma que chama atenção. Depois de vencer quatro jogos em sete dias no Campeonato Paulista, foi a hora de estrear na Libertadores e viajar até o Peru para encarar o Sporting Cristal, onde também ganhou por 3 a 0.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Na sequência, mais duas vitórias, ambas pelo Paulistão contra Santo André (2 a 0) e Ituano (3 a 0). O próximo compromisso do Tricolor está marcado para esta quinta-feira (29), diante do Rentistas-URU, novamente pela Libertadores. Focado na busca pelo tetra da competição continental, Arboleda não pensa em deixar o Morumbi – pelo menos por enquanto.

“Tenho esse sonho de jogar na Europa, mas não é algo que tenho como primordial em minha carreira. Meu desejo antes é ser campeão com a camisa do São Paulo e me tornar um dos ídolos deste clube”, disse o zagueiro em entrevista ao UOL Esportes. O defensor ainda detalhou o que o fez aceitar a proposta do São Paulo, onde chegou em 2017.

São Paulo jogando muito, minha única dúvida é saber se o Miranda ou o Arboleda vai parar o Mbappé no mundial. — fabio ���� (@fabiiovpg)

April 26, 2021





“Quando recebi a proposta do São Paulo, não pensei duas vezes. Vi como uma oportunidade de ouro em poder atuar em um dos maiores clubes do mundo. O São Paulo é muito conhecido no Equador, então já conhecia toda a história do clube”, se declarou. Após as polêmicas, Arboleda recuperou sua “moral” com o torcedor e vem atuando em alto nível.