Arboleda revela como foi conversa com Miranda por camisa e lembra polêmica com Palmeiras

Em entrevista à TV Globo, divulgada neste domingo, o zagueiro Arboleda, do São Paulo, revelou como foi sua conversa com o zagueiro Miranda pela “posse” da camisa 5 no clube.

Na sua apresentação, o próprio Miranda revelou que o equatoriano lhe ofereceu a 5, já que o veterano é ídolo da torcida e fez história no Morumbi usando justamente esse número.

No entanto, o ex-defensor da seleção brasileira relatou que preferiu jogar com a 22, deixando a 5 para Arboleda.

O equatoriano, por sua vez, disse ter ficado muito feliz com a atitude do colega de equipe.

“A gente conversou (sobre a camisa 5) e ele falou que não queria, que eu podia ficar com o número 5. Ele me disse: ‘Eu quero que você faça sua história aqui, como eu já fiz’. Essas palavras me deram ainda mais motivação para melhorar, treinar melhor e ajudar o São Paulo a conseguir títulos, para que eu possa fazer minha história”, afirmou.

Arboleda também abriu o coração ao comentar o polêmico episódio em que apareceu em foto no Instagram trajando uma camisa do rival Palmeiras.

O defensor voltou a explicar que vestiu o uniforme alviverde para pagar uma aposta feita com um amigo durante suas férias no Equador, mas admitiu que foi um “erro enorme”.

Segundo o zagueiro, esse foi seu “pior momento” no São Paulo.

“O pior momento desde que cheguei foi (a foto com) a camisa do Palmeiras. Me marcou muito com os são-paulinos. Estou muito arrependido por isso. Foi uma aposta, que nunca achei que seria tão ruim. Uma aposta, uma brincadeira entre amigos do meu bairro. Não tem nada a ver com o sentimento e a paixão que sinto pelo São Paulo. Nada muda”, salientou.

“Fiz uma ‘consciência’ (sic) comigo mesmo nas férias. Eu não estava no caminho certo. Muitos erros. Conversei com a minha mãe, minha família e refleti muito. Esse é o meu momento, vou seguir trabalhando e pelo caminho certo. Sou muito feliz aqui desde o primeiro dia em que cheguei. É a minha casa. Passei por muita coisa, momentos bons e momentos ruins, mas sou uma pessoa que luta dia a dia. Quero fazer minha história e ser campeão aqui”, finalizou.

Titular absoluto da defesa do técnico Hernán Crespo, Arboleda tem 7 jogos e 2 gols pelo Tricolor na atual temporada.

Ele está no Morumbi desde 2017, quando foi contratado da Universidad Católica do Equador.