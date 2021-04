Arco Educação recruta profissionais para área de tecnologia

A Arco Educação, startup brasileira focada em soluções educacionais, está com 100 vagas de emprego abertas para sua área de tecnologia. As contratações fazem parte do projeto de expansão da empresa, que conta atualmente com mais de 1,2 milhões de alunos em todo o país e oferece conteúdo, tecnologia e serviços para escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Há oportunidades para desenvolvedores de todos os níveis, dentre Testers, DevOps, PMs e UX/UI, além de product owner, tech leader, desenvolvedor, engenheiro de software, data analytics e BI. Os contratados serão alocados nas 15 unidades de negócio da Arco Educação que utilizam diferentes tecnologias e linguagens e metodologias.

A empresa conta com escritórios em Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Florianópolis (SC). No entanto, devido à pandemia de Covid-19, todos os funcionários da startup estão trabalhando nomodelo de home office. Isso significa que os novos contratados também atuarão neste formato inicialmente.

Ainda, após esse período, a empresa deve oferecer a possibilidade de trabalhar remotamente, no sistema híbrido ou presencial, o que permite que profissionais de todo Brasil possam se candidatar e participar do processo seletivo.

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem se inscrever diretamente na página da empresa no LinkedIn até o dia 2 de maio. O processo seletivo acontecerá durante uma semana e contará com entrevista técnica e de cultura. A empresa ressalta que todas as pessoas são bem-vindas.

Além disso, é importante notar que a empresa busca pessoas com energia, desejo por aprender e compartilhar seus conhecimentos, paixão por tecnologia, senso de dono e, ainda, que tenham compromisso com a excelência.

