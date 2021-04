Áreas do ano II do ciclo avaliativo do Enade serão avaliadas em 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou nesta sexta-feira, 23 de abril, que o ano II do ciclo avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), previsto para 2020, será aplicado neste ano de 2021. O Inep tomou essa decisão após realizar estudos técnicos sobre a aplicação do Enade considerando os desafios impostos pela crise sanitária da covid-19.

Nesse sentido, ainda devido à pandemia da covid-19, o Inep estuda aplicar as provas para as áreas dos anos III e I em 2022. Para a readequação do calendário do Enade, a autarquia está avaliando alguns fatores. Entre esses fatores figuram os efeitos da pandemia nos calendários acadêmicos e as condições sanitárias para a aplicação das provas. Além disso, o Inep considera as diretrizes previstas para a adequada execução de uma avaliação de aprendizado em larga escala.

O Enade avaliará cursos de 30 áreas no ano II

De acordo com o Inep, o ciclo avaliativo do ano II representa um total de 30 áreas, com a avaliação de cerca de 470 mil alunos. A avaliação irá abarcar cursos de licenciatura e de bacharelado. Também haverá a avaliação de cursos de grau tecnólogo. Ainda de acordo com o Inep, as áreas avaliadas em cada ano do ciclo avaliativo estão definidas no art 40 da Portaria MEC n.º 840/2018.

Devido ao atual cenário da crise sanitária da covid-19, o Inep deve definir novas datas e toda uma logística de aplicação das provas que esteja de acordo com os protocolos. Por isso, será preciso aguardar a publicação de novo ato normativo com a definição de novo cronograma, bem como a atualização dos critérios de habilitação de alunos. Clique aqui e saiba mais no site do Enade.

