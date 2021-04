Ariel Holan admite perder Soteldo e alerta diretoria do Santos: “Temos que contratar, trazer jogadores dos níveis dos que foram”

O Santos foi até o estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e acabou derrotado pelo placar de 1×0 para o Grêmio Novorizontino, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2021. Após o confronto, o técnico Ariel Holan, em entrevista coletiva, alertou para a necessidade de reforços para a sequência da temporada.









Próximo de perder Soteldo, que tem proposta para atuar no Toronto FC, o argentino visa contratações para devolver qualidade ao plantel, que perdeu nomes importantes após a decisão da Copa Libertadores da América de 2020, em janeiro, contra o Palmeiras. A venda do venezuelano pode encerrar o “transfer ban”, punição da Fifa que impede o Peixe de registrar atletas.

“Obviamente esse não é o time que jogou a final da Libertadores. Não está Pituca, não está Veríssimo, provavelmente não teremos mais um (Soteldo). Temos que contratar, trazer jogadores dos níveis dos que foram. Isso vai ajudar os mais jovens a seguir crescendo. Eles estão fazendo um esforço muito grande, mas são muitos jogos. Muitos estão estreando, fazendo seus primeiros minutos, mas acredito que todos vão melhorando. Temos que ter paciência, isso é o mais importante na vida e não é o mais comum no futebol”, afirmou.

Holan: quer reforços (Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)



O principal foco está voltado para a abertura do Campeonato Brasileiro, no mês de maio. “É muito importante para o Santos que a gente faça um esforço e se prepare bem para o Brasileiro. Mas não gosto de opinar possibilidades, o Soteldo ainda está em fase de negociação. Quando se resolver esse assunto (Soteldo), vamos ver o que falaremos com a diretoria“, completou Ariel Holan.

April 24, 2021





Após o resultado negativo no Estadual, o Santos volta suas atenções para a Libertadores. Depois de perder na estreia para o Barcelona de Guayaquil, em casa, por 2×0, o Peixe terá que buscar recuperação imediata na terça-feira (27), diante do Boca Juniors, às 19h15min, na La Bombonera.