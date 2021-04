Ariel Holan aprova investida e Santos conversa com meio-campista do Grêmio; negociação depende da Fifa

O mercado da bola segue em alta e os clubes analisam diversas oportunidades no mercado de transferências, que está cada vez mais quente, com inúmeras possibilidades que prometem agitar a atual temporada. Desta vez, o Santos liga o radar e está interessado em um dos jogadores do Grêmio.









Já que ainda não pode contratar devido ao bloqueio da Fifa, o clube da Vila Belmiro segue apostando na sua categoria de base para buscar os objetivos da temporada, que tem como principal foco conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Para atingir essa meta, já começa a analisar alguns nomes do mercado. Segundo o jornalista Henrique Santarem, iniciou uma sondagem na situação do meia Jean Pyerre, do Imortal, que está em baixa com Renato Portaluppi nesta temporada.

Jean Pyerre vem sendo disputado no mercado – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



O nome do jovem teria sido aprovado por Ariel Holan, que substituiu Cuca no comando e vem tentando impor seu estilo no clube da baixada santista, que por sua vez, foca em quitar seus débitos até derrubar o bloqueio para, aí sim, pensar em contratar com mais objetividade.

Vale ressaltar que o Fluminense está com negociações avançadas pelo jogador, já que fez uma nova proposta após ter a primeira negada. Rumores indicam que salários entre as partes já foram acertados, aguardando apenas um “ok” do presidente Romildo Bolzan.