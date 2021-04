Ariel Holan expõe preocupação com provável titular contra San Lorenzo: “Esperamos que não tenha nada grave”

O Santos voltou a campo pelo Campeonato Paulista na noite do último sábado e não saiu do 0x0 com o Botafogo-SP. De olho na decisão com o San Lorenzo pela pré-Libertadores, o técnico Ariel Holan levou a campo um time repleto de reservas. Mesmo assim, não escapou de ganhar uma preocupação para o segundo confronto com os argentinos.









Depois de iniciar entre os suplentes, Vinícius Balieiro foi acionado na volta do intervalo contra o Botafogo-SP. O volante, atuando improvisado na lateral, acabou sofrendo um problema no joelho depois de uma dívida com o zagueiro adversário Fabão. Próximo dos 30′ minutos, ele precisou ser substituído por Copete.

Após o confronto, o técnico argentino Ariel Holan, em entrevista coletiva, expôs a preocupação com a situação e abriu torcida para o problema não ter sido grave. Na partida de ida com o San Lorenzo, na Argentina, Vinícius Balieiro foi titular, formando dupla de volantes com Alison e atuando por 90 minutos.

Balieiro: dúvida para a Libertadores (Foto: Ivan Storti/Santos FC/Divulgação)



“Sim (preocupa). Esperamos que o Vinícius não tenha nada grave. O positivo de hoje foi que muitos jogadores que não jogavam há muito tempo os 90 minutos puderam fazer toda a partida sem problemas físicos, exceto a lesão traumática do Vinícius, que foi um choque, de resto, muscularmente, terminamos bem o jogo, e isso é muito importante“, disse o treinador.

O Santos informou que o jovem, de 21 anos, sofreu um trauma no joelho esquerdo e, depois de ser medicado já no vestiário, será reavaliado na reapresentação do elenco, neste domingo (11). Diante deste cenário, Balieiro vira dúvida para o confronto com o San Lorenzo de terça-feira (13), em Brasília.