Arminia vence Freiburg e deixa quente a disputa contra o rebaixamento do Alemão

Abrindo a 28ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira, Arminia Bielefeld recebeu na Schüco Arena a equipe do Freiburg. A vitória do time da casa por 1 a 0 pressiona os rivais na luta contra o rebaixamento.

Sem gols na primeira etapa, as duas equipes realizaram um confronto equilibrado. Enquanto o Arminia era mais agudo no ataque e com melhor pontaria, o Freiburg não conseguiu converter a maior posse de bola em perigo ao adversário.

O equilíbrio se manteve na segunda etapa. Porém, aos 23 minutos, Masaya Okugawa deu resultado às tantas tentativas do Arminia. Com o gol do japonês, o resultado se manteve até o minuto final e deu a vitória para os mandantes.

Com a vitória, o Arminia chega aos 26 pontos. Com um ponto a menos, Mainz e Hertha Berlin tentam puxar o Bielefeld novamente para a degola. O Freiburg segue com 37 pontos, estacionado no meio da tabela.