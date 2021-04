Arrascaeta deixa rivalidade de lado, exalta o Palmeiras e vai além: “Está em um grande momento”

Palmeiras e Flamengo devem protagonizar um jogão no próximo domingo (11), no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil. O confronto está marcado para às 11h e será a segunda vez que os dois clubes se enfrentam em uma final. A primeira aconteceu em 1999, Copa Mercosul. Na ocasião, os cariocas levaram a melhor e ficaram com o título.









Após o jogo contra o Madureira, Arrascaeta, um dos principais jogadores flamenguistas, concedeu entrevista e já projetou o duelo contra o Verdão. O uruguaio pregou respeito e elogiou o Alviverde. O atleta é muito amigo do lateral-esquerdo palmeirense, Matías Viña.

“Tentaremos jogar da melhor forma. Será contra um grande rival, que está em um grande momento e temos que acreditar. Toda temporada é diferente, sabemos das dificuldades, mas estamos preparados para tudo”, disse o camisa 14 do Flamengo.

Antes de pensar no rival carioca, o Palmeiras joga nessa quarta-feira (07), contra Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana. Até por isso, o foco é total para esse jogo e Abel Ferreira quer continuar conquistando títulos pelo clube paulista. Como de praxe, o treinador português só deve confirmar a escalação momentos antes da partida.

Sobre reforços, a diretoria do Verdão segue monitorando o mercado. No entanto, a diretoria não pretende fazer grandes investimentos para não atrapalhar o lado financeiro do clube e Galiotte aguarda alguma oportunidade de negócio.