Arrascaeta está fora do clássico contra o Vasco por lesão no tornozelo

Arrascaeta está fora do clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 18h, pelo Campeonato Carioca. O jogador sofre com dor no tornozelo e foi vetado.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria rubro-negra, o jogador deixou a partida contra o Palmeiras, no último domingo, com um incômodo no pé direito. E a dor continuou na reapresentação, marcada para a última terça-feira.

Com isso, o Flamengo decidiu reavaliar o atleta e iniciou tratamento. O exame de imagem realizado apontou uma entorse no local. Com isso, Arrascaeta segue tentando se recuperar e será baixa na partida.

Em campo, o Flamengo tem alguns possíveis substitutos para o camisa 14. Vitinho e Michael, que são os maios acionados por Rogério Ceni, brigam pela posição, com vantagem para o camisa 11.

Veja abaixo o comunicado do Flamengo:

O procedimento aconteceu na última quarta-feira (14), no hospital Vitória. O resultado apontou uma entorse no local. O tratamento segue no CT e o atleta foi retirado da relação para o clássico de hoje.