Arrascaeta fala sobre renovação: ‘Está pendente provar a Europa, mas jogar no Flamengo é um privilégio’

Na estreia da Libertadores, Arrascaeta fez valer o seu talento e decidiu o confronto diante do Vélez Sarsfield, na Argentina, com um golaço na vitória por 3 a 2, de virada. Assim, acentuou o imbróglio vivido entre o uruguaio e o Flamengo pela renovação e valorização contratual. E o atleta falou sobre isso.

Em entrevista à rádio uruguaia “Sport 890”, Arrascaeta comentou que está em conversas com o Flamengo pela renovação, algo tratado diretamente pelo seu empresário, Daniel Fonseca, e pôs o futebol europeu no horizonte, além de afirmar que jogar no Flamengo “é um privilégio”.

– Com o Flamengo estamos conversando pela renovação. O clube quer muito que eu esteja aqui e estou muito feliz com a vida que tenho. Tenho contrato até dezembro de 2023. Existe uma lacuna de provar a Europa, mas estou muito feliz no Rio de Janeiro e jogar por uma potência como o Flamengo é um privilégio – disse Arrascaeta, completando sobre a estreia na Libertadores:

– É essencial começar vencendo e mais contra um grande rival como o Vélez. Felizmente começamos bem a Copa. Sabemos que somos uma das equipes mais fortes da América e temos a responsabilidade de lutar pelo título novamente… Acredito que Rogério Ceni pode ser um dos melhores treinadores do Brasil pela qualidade de pessoa e treinamento.

Arrascaeta marcou o gol da vitória sobre o Vélez, pelo Grupo G da Libertadores, por 3 a 2 (Foto: Juan Mabromata / POOL / AFP)

Na última quarta, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, respondeu acerca da situação do Arrascaeta ao desembarcar no Rio:

– Não muda nada do que pensamos sobre o Arrascaeta. Fez mais um golaço, como muitos outros. Fez mais um jogo acima da média como sempre fez. Tanto é que quando fomos comprar pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema, vai acabar.