Arrascaeta quebra silêncio e manda recado após polêmicas sobre insatisfação contratual

Com lesão no tornozelo direito e em meio a um imbróglio contratual com o Flamengo, o meia Giorgian De Arrascaeta mandou um recado aos torcedores por meio de uma postagem em sua conta oficial do Instagram.

“Eu amo vocês. Não acreditem em tudo que se fala. Bom final de semana para nós”, disse o uruguaio em uma selfie postada na rede social.

Arrascaeta posa para foto no Flamengo Reprodução/Instagram

Flamengo e o estafe de Arrascaeta tentam chegar a um acordo após ter ficado no fim da fila de valorizações em contrato. Ele é uma das peças mais importantes da equipe.

O Flamengo definiu internamente que não quer perder Giorgian De Arrascaeta. Mas mesmo assim, a diretoria entende que passará a ouvir propostas pelo uruguaio, isto desde que uma oferta de ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) chegue à Gávea.

A informação foi revelada nesta sexta-feira (16) pelo jornalista Bruno Andrade em seu blog no portal UOL. Segundo o veículo, este é o valor mínimo estipulado pelo clube para iniciar conversas com possíveis interessados em contratar o meia.