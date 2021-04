Arrascaeta sai ou fica? Flamengo define caminho e adota postura pública para tratar novela do meia, que tem até ‘preço para venda’

Herói do Flamengo na vitória de virada por 3 a 2 contra o Vélez Sarsfield, na estreia pela Conmebol Libertadores, Arrascaeta deve voltar a ‘viver dias mais tranquilos’ no clube após ser figura central do início de uma novela na última semana, quando seu staff passou a intensificar as cobranças por uma valorização financeira do meia.

Desde o apito final da partida no Estádio José Amalfitani, o clube começou a executar a postura pública de demonstrar que conta com permanência do meia, que começou com Rogério Ceni. Questionado sobre se alimentava alguma preocupação sobre a permanência do uruguaio, o técnico foi direto na resposta.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Nenhuma. Conheço o caráter do jogador. Nota 10, muito fácil de trabalhar. É ídolo no Flamengo. Em nenhum momento demonstrou para mim. Ele teve uma lesão no tornozelo, isso é verdade. Se recuperou bem, ficou tratando, e mostra seu talento no dia de hoje. Para a gente, dentro de campo, não influenciou nada”, disse o treinador após a partida na Argentina.

“Acho que é feliz aqui, é considerado pelo torcedor e pela direção, e pode ficar muito tempo no Flamengo”, concluiu o treinador.

O Flamengo já definiu internamente que não quer perder Arrascaeta. Mas mesmo assim, a diretoria entende que pode até passar a ouvir propostas pelo uruguaio caso uma oferta de ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) chegue à Gávea.

A informação foi revelada na última semana pelo jornalista Bruno Andrade em seu blog no portal UOL. Segundo o veículo, este é o valor mínimo estipulado pelo clube para iniciar conversas com possíveis interessados em contratar o meia. A quantia é a metade da multa rescisória estipulada no contrato, que tem validade até dezembro de 2023.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Mesmo com a agitação que a informação causou nos torcedores na última semana, o Flamengo entende que pode contornar o caso internamente. O caminho para isso foi indicado por Marcos Braz no retorno da delegação ao Rio de Janeiro, nas primeiras horas de quarta-feira.

Em contato com a imprensa ainda no aeroporto, o vice-presidente de futebol afirmou que a direção terá cuidado ao tratar do assunto com o atleta e agente. Além disso, Braz deixou claro que o clube chegará a um denominador comum para continuar com Arrascaeta.

“Não muda nada do que pensamos sobre o Arrascaeta. Fez mais um golaço, como muitos outros. Fez mais um jogo acima da média como sempre fez. Tanto é que quando fomos comprar pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema, vai acabar”, disse Braz, completando.

“Temos a situação dele e de outros jogadores que temos que ter o mesmo cuidado. Evidente que ele é um jogador com uma importância enorme no elenco, mas tem que esperar mais um pouquinho. É questão de dinheiro e situações que precisamos esperar para avançar”, finalizou.

Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo desde 2019, quando chegou à Gávea após uma negociação turbulenta junto ao Cruzeiro. No entanto, neste período, viu outros nomes do elenco ganharem essa valorização como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Willian Arão e Diego Alves.

Foi neste momento que o empresário Daniel Fonseca bateu na tecla de que o camisa 14 também merece mudar o patamar financeiro no clube.

O Flamengo, prejudicado pela pandemia, tenta contornar, pois abriu mão de Rafinha por conta de uma falta de espaço para gastar mais com salários nesta temporada.