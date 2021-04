Arsenal empata com Fulham e vaga na Liga Europa fica quase impossível

Neste domingo, o Arsenal recebeu o Fulham pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O time da casa saiu com o empate por 1 a 1 e praticamente saiu da disputa por uma vaga na Liga Europa.

Com o resultado, o que já era difícil ficou praticamente impossível. Os Gunners estão na nona colocação com 46 pontos, oito atrás do Chelsea, que hoje teria a vaga para a Liga Europa. E o rival londrino ainda joga na rodada, podendo abrir 11 de vantagem. Já o Fulham segue na zona de rebaixamento com 27 pontos, agora seis atrás do Burnley.

O primeiro gol da partida saiu após um pênalti sofrido por Lemina. Josh Maja bateu e garantiu a vitória. No primeiro tempo, o Arsenal chegou a marcar com Ceballos, mas após revisão do VAR, o gol foi anulado. O empate só veio nos acréscimos, aos 52 minutos num lance chorado após cobrança de escanteio.