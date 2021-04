Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham também anunciam saída da Superliga

Horas depois de Manchester City e Chelsea anunciarem suas saídas de Superliga, nesta terça-feira, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham também confirmaram que estão fora.

Por meio de comunicados publicados simultaneamente em suas redes sociais, os clubes da Premier League informaram que “iniciaram os procedimentos” para se retirarem formalmente do grupo que pretendia criar uma competição continental paralela à Uefa Champions League.

