Arthur avalia sua popularidade no BBB21: ‘Não consigo me ver como favorito’ | casa BBB

O doutorando em Economia ouve o comentário do brother e retruca: “Todo mundo aqui tem muita força. O discurso (de Tiago Leifert ) tem sido relativo a força de quem fica”, afirma Gilberto, exemplificando várias falas do apresentador.

Gilberto está no 14º Paredão e disputa a permanência na casa com Fiuk e Viih Tube. O resultado será anunciado na noite deste domingo e quem ficar disputa uma nova Prova do Líder. Em seguida, será formado novo Paredão na “supersemana” do BBB21.