Arthur brinca ao lembrar atitude de sister: ‘Todo mundo odiando a Juliette na primeira semana’ | casa BBB

“Minha estratégia deu certo”, ironiza Juliette, que ri da situação. “A melhor estratégia do jogo… Todo mundo odiando a Juliette na primeira semana”, fala o capixaba, aos risos. Eles lembram da imunidade que receberam na primeira semana do confinamento.

Logo, o instrutor de crossfit fala que “ficou quieto” no início do jogo para não arrumar confusão, e a paraibana ironiza se isso funcionou, afirmando que a estratégia dele não foi muito mais eficaz da dela. O brother declara: “É, mas eu não cheguei aqui arrumando problema com ninguém”.