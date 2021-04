Arthur, Camilla de Lucas e Pocah, emparedados do BBB21, falam sobre sentimento um dia antes da eliminação | casa BBB

O primeiro a falar é Arthur, o confinado se emociona e fala: “Só não queria sair daqui com o sentimento de uma coisa mal resolvida. Se for o meu momento de sair amanhã eu respeito bastante. Cada coisa tem um começo, meio e um fim. E outro sentimento que eu não gostaria de sair daqui está diretamente relacionado àquilo que a Ju falou. Eu estou muito feliz de ter ganhado tudo o que eu ganhei”.

Em seguida, Camilla de Lucas fala e também avisa que está emocionada: “Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui no Big Brother. Eu me surpreendi comigo mesma, porque eu acho que consegui lidar com muita raiva que eu já passei na minha vida. Eu estou muito agradecida comigo mesma pela a minha trajetória. Eu não tenho nenhum peso, eu deixei minha bagagem lá fora. Eu não tenho medo de quem eu sou. Eu estou muito orgulhosa, consegui sim me resolver com várias pessoas”.