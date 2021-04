Arthur comenta com Viih Tube sobre contragolpe no BBB21 e sister declara: ‘Não te acho menos forte que o Fiuk’ | FESTA ORGANNACT

“Hoje eu só não quero ir para Paredão com dupla, você era para ter me puxado ontem”, comenta Arthur sobre o fato da youtuber ter levado Fiuk para berlinda por causa da dinâmica do contragolpe. “Não faria isso, sabe o porquê, o sentimento para mim seria muito pior para mim, estar com você e com o Gil(Gilberto) seria muito pior, eu não te acho menos forte que o Fiuk, então para mim não mudaria nada”, declara Viih Tube sobre o fato de estar no Paredão com Fiuk e com Gilberto.