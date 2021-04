Arthur comenta desentendimento com brother do BBB21: ‘Se ele é o Fiuk, eu sou o Arthur de Conduru’ | casa BBB

Arthur, Caio e Rodolffo estão no Quarto Cordel do BBB21. Depois de pedir desculpas a João Luiz, Rodolffo comenta com Arthur sobre o desentendimento do instrutor de crossfit com Fiuk. Arthur responde: “Eu não falei nada demais no meu. Falei só que o jogo não era compatível. O cara começou a me esculachar, me chamou de um monte de coisas. Chamou de mentiroso, covarde. Aí não, velho. Ele nem olhou para mim na hora que estava falando. Fala olhando no meu olho. Ele quis crescer pra cima de mim. Se ele é o Fiuk, eu sou o Arthur de Conduru. Comigo não tem tempo ruim não. E eu continuo achando que o que ele falou não foi certo não”.