Arthur comenta sobre voto de Gilberto no BBB21: ‘Ele não precisava, eu não voto nele’ | casa BBB

“Falei com ele: ‘você é trouxa, você é burro. Se eu vou e saio, é menos um para votar com você’. Ele votou em mim. Ele chegou em mim chorando e falou ‘eu precisei’”, conta o instrutor de crossfit. A sister analisa com Arthur outras opções de voto que o brother tinha no Confessionário neste domingo, 18/4, e cita os nomes de Caio e de João Luiz.