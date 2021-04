Arthur especula possibilidade de ganhar o Colar do Anjo: ‘Acho que ele não me imuniza’ | casa BBB

A conversa segue, e o fazendeiro comenta: “Cara, mas seria muito show se você e o Gil pudessem estar imunes, ou só você, para ver o que iria rolar na casa. Iria ser top, hein?! Cara, pelo menos para ver essa mexida da turma. Cara, se a gente ficar nessa pressão aqui… é batata, não ganhou a Prova do Líder, está no Paredão. É óbvio”.

Depois, Arthur opina: “A dinâmica agora vai ficar sendo essa. Cada semana, um (deles) no Paredão. Vai perder a graça”. O fazendeiro, então, especula que as dinâmicas do jogo não vão deixar isso acontecer, e aponta: “Prepara que vem dinamite por aí”.