Arthur especula sobre sua taxa de rejeição no BBB21: ‘Sou o único odiado da edição’ | casa BBB

O pernambucano, por sua vez, declara que sairá com 99% de rejeição: “Tu ainda está melhor que eu. Se for um Paredão nós dois, eu saio. É bom que se for nós dois no Paredão, a gente sai com pouca rejeição“. Depois da fala do brother, os dois começam a rir. “Divide bem, né? Um com 50% e outro com 49%. Os dois odiados da edição. É isso, Gil do Vigor, eu sabia que ia ser odiado lá fora”, comenta Arthur.