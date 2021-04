Arthur fala com Gilberto sobre sua atitude com Fiuk no Jogo da Discórdia do BBB21: ‘Sei como é difícil pra algumas pessoas encarar’ | casa BBB

“Eu não preciso julgar ninguém. Se eu não quero a pessoa perto, eu simplesmente não converso, me afasto, e aqui, por não ter essa saída, fez eu evoluir muito como pessoa. E cara, eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Já conversei com o Fiuk ali, ele ficou mal porque ele me deu a placa. Eu falei ‘cara, relaxa. Eu não te daria a placa hoje porque você tá no Paredão, só isso’. Foi o que eu usei de desculpa. Ele sabe que a placa seria pra ele, mas eu não daria pra ele hoje, hoje não. Se fosse depois do Paredão, ficou eu e ele, eu daria a placa pra ele. Mas a pessoa estando no Paredão, eu não vou apontar o dedo, não dessa forma, porque eu sei como é difícil pra algumas pessoas encarar”.