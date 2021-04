Enquanto cumpre o Castigo do Monstro no gramado da casa do BBB21, Arthur conversa com Camilla de Lucas sobre o desentendimento que teve com Fiuk no último Jogo da Discórdia. “Na segunda-feira, eu me exaltei, sim, não me orgulho, mas, durante muitos anos da minha vida, eu precisei ser assim, é uma coisa que eu estou em um processo de desconstrução mesmo. Eu não quero, não me faz bem, eu fico muito mal. E eu sei também que isso não me define“, desabafa o brother.