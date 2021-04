Arthur fala sobre Prova do Líder com Gilberto: ‘Qualquer outro que fosse, ia botar você para jogar a final’ | casa BBB

Em seguida, ele fala sobre outra sister: “Minha questão com a Camilla (de Lucas) ficou resolvida. A gente estava bem. Mas eu sou o último daquela lista. Acabou que ficou também. Se ela fosse Líder, ela me indicaria”. O atual Líder se refere à escolha que teve de fazer na final da Prova do Líder, quando indicou um participante para realizar a ‘Final do Mal’, em que o perdedor estaria no Paredão. A influenciadora e Fiuk disputaram, e o ator e cantor perdeu.