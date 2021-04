Arthur, Fiuk e Thaís estão no paredão; vote e saiba quem sai · .

O 11º paredão do BBB21 foi definido neste domingo (11). Thaís Braz foi a escolha do líder Caio Afiune. Fiuk já estava emparedado desde a última Prova do Líder, quando foi derrotado em uma das etapas, e Arthur Picoli e Pocah foram os dois mais votados pela casa. A funkeira escapou da berlinda na Prova Bate e Volta. Quem sai do reality da Globo nesta semana? Participe da votação na enquete do . no final deste texto.

Antes do início da votação, João Luiz Pedrosa, o anjo da semana, surpreendeu um total de zero pessoas ao entregar o colar da imunidade a Camilla de Lucas, sua fiel escudeira no jogo.

Após dar ouvidos a Viih Tube, o líder Caio bem que titubeou, mas não colocou Juliette Freire no paredão. O fazendeiro seguiu seu jogo e indicou Thaís, alegando um afastamento da dentista e também os Jogos da Discórdia, em que ela lhe entregou péssimas qualidades.

No confessionário, Arthur recebeu quatro votos, e Pocah, três. Por terem sido os mais votados pela casa, foram para a Prova Bate e Volta juntamente com Fiuk, emparedado no dia em que Caio assumiu a liderança da semana. Mas a funkeira levou a melhor e se salvou do perigo da eliminação.

Quem votou em quem

Veja abaixo os votos de cada um dos participantes no confessionário:

Fiuk -> Arthur

Camilla -> Pocah

Viih Tube -> Arthur

Pocah -> Gilberto

Juliette Freire -> Arthur

Arthur Picoli -> Gilberto

Gilberto Nogueira -> Pocah

João Luiz -> Pocah

Thaís Braz -> Arthur

