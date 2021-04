Durante a Festa Fiat Cores do BBB21, Arthur finge que é professor de dança e brinca com Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette e Pocah. Ele vai para a frente da pista e ensina uma coreografia: “Essa é bem dinâmica”. O instrutor de crossfit reproduz as frases de professores para dar motivação aos “alunos”: “Daquele jeito, animação. Pula alto. Animação“.