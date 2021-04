Arthur lembra relação com Kerline no BBB21: ‘Quando a gente começou a dar umas azaradas, ela foi embora’ | casa bbb

Durante o confinamento do BBB21, Arthur teve um affair com Carla Diaz mas, antes do envolvimento com a atriz, rolou um clima entre ele e outra sister. Durante um papo na sala com o Líder Gilberto, os dois lembram a participação de Kerline no jogo, e o instrutor de crossfit conta: “Quando a gente começou a dar umas azaradas, ela foi embora”.