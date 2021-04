Arthur reclama de Fiuk e diz que é menosprezado por não ter pai famoso · .

Arthur Picoli reclamou da diferença de tratamento quando teve seu vídeo com familiares exibido após vencer a Prova do Anjo há algumas semanas, em especial com a que Fiuk recebeu neste domingo (4). Em conversa com Caio Afiune e Rodolffo Matthaus neste domingo (4) ele reclamou: “Não mexe com esses bagulhos de família, de menosprezar, diminuir, achar que é menos importante se os outros são filho de fulano, parente de ciclano… Eu sou filho do Zezinho e da Beatriz”.

“Falei da minha família aqui não sei quanto tempo seguido. Quando ganhei o anjo, subi, desci, contei em uma mão quem falou comigo do meu sobrinho, meu pai, minha mãe, o que eles falaram… Sacou?”, prosseguiu o instrutor de crossfit.

Diante do desabafo do amigo, Caio respondeu: “Eu te abracei do mesmo jeito!”. “Exatamente, mas teve gente aqui…”, insinuou Arthur, antes que o fazendeiro questionasse: “Teve alguém que deitou na hora [de exibição do vídeo do anjo], será?”.

“Fiuk. Eu ainda tava conversando com a Pocah no quarto, ele veio e tretou. ‘Não falei nada porque a gente não conversa, não sei o quê. Falei: ‘Não, beleza, tô falando com ela, não com você’. Aí morreu o assunto. Tá errado. Na hora que eu saí ali, almoço liberado, o cara tava com o bagulho do monstro tapando o olho, deitado pra trás. Tá maluco, cara? A felicidade que eu sempre fiquei de ver a família de todo mundo aqui dentro… Tá doido”, encerrou Arthur.

A conversa do trio foi feita pouco depois do almoço do anjo de Fiuk e Gilberto Nogueira neste domingo (4). O cantor recebeu vídeos de seu pai, Fábio Jr, sua irmã, a atriz Cleo, e Cristina Karthalian, sua mãe, nomes conhecidos do público, além das irmãs Tainá e Krisia, o irmão Záion e seus avós.

