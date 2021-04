Arthur revela com quem pretende manter uma amizade fora do BBB21; veja nomes

Eliminado do BBB 21 em um paredão contra Camilla e Pocah, Arthur revelou que não pretende manter amizade com todos os participantes do BBB 21. Durante um bate-papo, o capixaba revelou que pretende se aproximar somente de Projota, Pocah, Caio, Carla e Gil.

“O Projota foi o cara que esteve mais próximo a mim. Às vezes em que ele teve que apontar para mim, ele fez, não passou a mão na minha cabeça. A Carla, a Pocah também. Eu fiquei sabendo hoje que a torcida dela veio para cima de mim, não entendi nada, já que eu estava protegendo ela lá dentro, tentando fazer o certo”, afirmou.

“Eu acho o Caio uma pessoa com o coração gigante. Tem o Gil, que eu passei a amar. A gente começou se votando, na ‘cachorrada’, como ele fala. E no final das contas, um respeito absurdo, um carinho, brincadeiras que todo mundo disse que foi divertido ver. Esses cinco são os principais, mas, como eu falei, quero carregar todo mundo do lado esquerdo do peito e espero ter uma relação muito boa aqui fora”, concluiu.