Arthur revela plano para quando sair do BBB21: ‘Quero mais um cachorro e já sei o nome que vou dar, é Dummy’ | casa BBB

Na cozinha do BBB21, Arthur conversa com Pocah, Camilla de Lucas e Gilberto sobre os planos para fora do confinamento. O brother anuncia que quer ter mais um cachorro e comenta: “Eu vou ter mais um cachorro, agora eu quero um macho, da raça border collie, eu já sei o nome que eu vou dar para ele. Chuta“.