A conversa entre Arthur e Rodolffo continua na área externa da casa do BBB21. Eles falam sobre o colar da imunidade que Gilberto e Fiuk, os Anjos da semana, deram para João Luiz. O capixaba diz que Juliette deve ter ficado chateada por não ter sido imunizada, e afirma: “Ficou a festa toda com ele (Gilberto) e o Fiuk”. Na sequência, ele diz que, no fim, a sister não foi imunizada, e dispara: “Achei lindo”. “Eles neutralizaram o Anjo, né?”, aponta o goiano.