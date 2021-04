Durante a Festa da Líder Viih Tube no BBB21, Gilberto e Arthur relembram momentos em que se exaltaram em Jogos da Discórdia com outros confinados, e o instrutor de crossfit faz um combinado com o pernambucano. “Eu vou te dar coisa ruim no próximo, se eu estiver aqui e você também. A gente vai se auto atingir… Sem rolo. A gente sabe que é armação, é para pegar leve”, sugere. Gilberto brinca com a ideia e começa a ensaiar as caras e bocas que fará durante a dinâmica.